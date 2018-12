Les oeuvres de Banksy exposées à Madrid, sans son autorisation

Soixante-dix oeuvres originales du mystérieux street-artiste britannique Banksy sont exposées, sans son autorisation, jusqu'au 10 mars à Madrid. L'exposition intitulée "Un génie ou un vandale ?" a été inaugurée jeudi au centre Ifema dans la capitale espagnole, après avoir attiré 500.000 personnes à Moscou et à Saint-Petersbourg, selon un communiqué de presse de l'organisateur Sold Out.

Banksy est "un phénomène et l'un des artistes les plus brillants et importants de notre époque", a estimé le commissaire de l'exposition Alexander Nachkebiya. L'identité de Banksy est un mystère bien gardé depuis ses débuts dans les années 1990. De lui, on connaît sa nationalité (britannique), sa ville d'origine (Bristol), sa page Instagram aux 5 millions d'abonnés et son site internet où il met en ligne ses oeuvres, sans autre commentaire.

À Madrid, l'exposition payante, qui regroupe des œuvres prêtées par des collectionneurs privés, n'a pas été autorisée par l'artiste, comme les précédentes en Russie. En août, Banksy avait fait part de sa stupéfaction au sujet de l'exposition moscovite. Sur son compte Instagram, il avait publié la capture d'écran d'un échange de messages avec un contact lui ayant envoyé une photo d'un panneau publicitaire vantant l'évènement.

"Qu'est-ce que c'est que ça?", répondait l'artiste. Quand son contact affirmait qu'il s'agissait d'une exposition dont le ticket d'entrée coûtait "20 livres" britanniques (22 euros), Banksy avait répondu : "J'aimerais pouvoir trouver cela amusant. Quel est le contraire de LOL ?" Banksy a fait de son art de rue un moyen de protestation et se joue de sa récupération à des fins commerciales. En octobre, il avait prémédité la retentissante autodestruction de sa célèbre toile "Girl with balloon" qui avait adjugée pour plus d'un million d'euros aux enchères à Londres.

Cette reproduction en peinture acrylique et aérosol de l'une des plus célèbres œuvres de Banksy, montrait une petite fille laissant s'envoler un ballon rouge en forme de coeur. Juste après avoir été adjugée pour 1,042 million de livres, la toile était passée partiellement à travers la partie inférieure de son cadre, découpée en fines lamelles verticales.