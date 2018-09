Les objets ambigus de Solange Thierry-de St Rapt

Solange Thierry-de St Rapt possède une collection de bijoux contemporains qui sont des objets ambigus.

Les parures peuvent être portées sur le vêtement ou sur le corps, mais elles flirtent avec l’objet d’art et s’apparentent à la sculpture. Les bagues, colliers et autres bracelets surdimensionnés étonnent par le choix des objets trouvés et des matières minérales, végétales et animales que des créateurs hors norme assemblent avec audace et raffinement . Du pignon de vélo au crochet de boucher, du piège à souris à la pédale de piano et de la peau de serpent au tubercule de pomme de terre, l’inventaire à la Prévert est ouvert. Les objets ambigus sont disposés sur une mousse qui prend des allures de faux marbre.

L’exposition est présentée à Bozar jusqu’au 14 octobre dans le cadre de Brussels Design Septembre.