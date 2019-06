Les Masques du Quai Branly à la Cité Miroir

MASQUES | La Collection du musée du quai Branly-Jacques Chirac à La Cité Miroir - 31/05/2019 L’exposition "Masques" présente une sélection prestigieuse issue des collections du musée du quai Branly - Jacques Chirac à Paris. Au cœur de La Cité Miroir, plus de 80 œuvres venues d’Asie, d’Amérique, d’Afrique et d’Océanie se côtoient dans un cadre inédit. Découvrez l’extraordinaire dialogue que l’homme a entretenu avec ce qui le hante et qu’il ne peut maîtriser… Après Pékin et Tokyo, l’exposition s’installe à Liège du 23 mars au 20 juillet 2019 !