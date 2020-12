Les livres censurés ont dorénavant leur propre musée en Estonie

De nombreux livres continuent d’être censurés dans le monde, pour des raisons parfois surprenantes. Ce phénomène est au centre du musée Banned Books de Tallinn, qui vient d’ouvrir ses portes.

Ce musée propose de se plonger dans l’histoire de la censure littéraire à travers une centaine d’ouvrages, qui ont été ou continuent d’être interdits dans des pays tels que la Chine, la Russie et l’Estonie. Parmi eux se trouvent les classiques Nous autres de Yevgeny Zamyatin et Sa Majesté des mouches de William Golding, mais aussi des best-sellers plus récents comme Da Vinci Code de Dan Brown et La servante écarlate de Margaret Atwood.

Malgré son succès retentissant, le roman de Dan Brown a été interdit à la vente au Liban suite à une plainte des autorités chrétiennes, car jugé "insultant" à cause de ses allusions à la vie privée de Jésus. De son côté, Margaret Atwood a fait des émules dans certains coins des États-Unis. A tel point qu’il a été inclus dans le classement des dix livres les plus souvent censurés en 2019 de l’American Library et l’Office for Intellectual Freedom.