Les illustrations du Livre de Job par Blake en ligne

“The William Blake Archive”, le site consacré à l’oeuvre de l’artiste pré-romantique britannique a mis en ligne ses gravures du Livre de Job. Il s’agit d’une série d’une vingtaines de planches exceptionnelles de précision.

“Le Livre de Job” est une pièce maîtresse de l’Ancien Testament et des Livres du Tanakh. Plusieurs interprétations sont acceptées pour expliquer la portée de ce poème didactique, il s’agirait d’un récit d’apprentissage concernant la coexistence de Dieu et du mal. L’histoire est celle de Job, qui est accusé par Satan de n’être au service de Dieu uniquement parce qu’il est n’est pas dans le besoin. Dieu veut alors lui prouver qu’il a tord et impose à Job des épreuves particulièrement dures comme la perte de sa famille. Devant toutes ses souffrances, Job va demander conseil à ses amis philosophes, au nombre de quatre. Seul le dernier va comprendre l’origine des maux de Job et tous vont se repentir. Dieu rendra finalement sa famille à son serviteur.