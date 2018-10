Les illusions artistiques d'Oleg Shupylak

L’artiste ukrainien Oleg Shuplyak est le spécialiste des illusions d’optique qu’il distille dans ses peintures étonnantes.

Oleg Shuplyak est un peintre ukrainien né en 1967 et vivant à Berezhany, dans l’ouest de l’Ukraine. Il a suivi des études architecturales et est diplômé de l’Université Nationale de Polytechnique de Lviv. L’artiste est surtout connu pour son utilisation des illusions d’optique dans ses oeuvres qu’il distille dans des portraits étranges. Toiles, photographies, illustrations ou images d’animation lui servent de support à sa créativité très étendue. Oleg Shuplyak est membre de l’Union Nationale des Artistes d’Ukraine et a créé le logo officiel des 200 ans de la naissance de Taras Shevchenko, un des plus grands poètes romantiques qu’ait connu l’Ukraine.

Oleg Shuplyak est un spécialiste des illusions d’optique et se repose particulièrement sur la paréidolie, “un phénomène psychologique, impliquant un stimulus vague et indéterminé, plus ou moins perçu comme reconnaissable” (Wikipédia). Au regard d’une image, le cerveau croit reconnaître un visage ou une forme familière dans un un paysage. Qui n’a jamais reconnu les contours d’un animal dans un nuage ou dans une roche. Cette illusion peut par contre devenir totalement obsessionnelle chez certaines personnes. L’artiste ukrainien s’est fasciné pour le phénomène et il s’attèle désormais depuis plusieurs décennies à cacher des portraits de personnalités dans des paysages. Dali, Shakespeare, Van Gogh ou encore Darwin sont passés entre ses pinceaux pour un résultat surprenant.

Oleg Shupylak est passé maître dans son art et a reçu de nombreuses distinctions régionales et internationales.

Découvrez quelques-unes de ses réalisations :