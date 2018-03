Les grands noms ne manqueront pas à la 31e édition de la foire d'art Tefaf à Maastricht

La 31e édition du Tefaf, la plus grande foire d'art internationale pour commerçants, collectionneurs et musées, débutera samedi à Maastricht, aux Pays-Bas. Le grand public pourra y accéder en s'acquittant des 40 euros de droit d'entrée. Les grands noms ne manqueront pas et toutes les périodes seront couvertes, de Jan Steen à Alberto Giacometti en passant par Vincent van Gogh et Ludwig Mies van der Rohe.

Les objets exposés seront mis en vente uniquement s'ils passent l'inspection rigoureuse effectuée par 189 experts. Si le moindre doute existe, la pièce est retirée de la vente.

Le Tefaf tient à ce que sa marque de qualité soit toujours une garantie de l'esthétique, de l'authenticité, de l'état, de la date et du degré de restauration de l'objet vendu. La description de celui-ci doit ainsi être entièrement correcte sinon il n'est pas présenté.

Parmi les œuvres exposées lors de l'ouverture au public, se trouve notamment une boîte d'excrément, en "bon état" selon sa description, datant de 1961. Une forme d'art conceptuel de l'artiste Piero Manzoni qui l'a appelée "Merda d'artiste" ou "Künstlerscheisse".

Le Tefaf avait attiré l'an passé 71.000 visiteurs issus de 60 pays. Il présentera cette année environ 25.000 objets.