"Les Flammes" quand la céramique fait le buzz. Exposition au Musée d’Art Moderne de Paris

Non la céramique ce n’est pas que les vieilles assiettes exposées chez ma grand-mère. C’est le nouveau terrain d’expression et d’expérimentation des artistes contemporains. Avec cette grande exposition "Les Flammes – L’âge De La Céramique", le MAM, Musée d’Art Moderne de Paris, fait le point sur ce renouveau, en passant par la longue histoire de cet art ancestral.

12 images Grès de George E. Ohr – 1900 © The Museum of Everything, Londres, Royaume-Uni

Cette année 2021, la Manufacture de Sèvres a rallumé son four. Un événement qui n’arrive que tous les 5 ans. Trois artistes ont l’honneur d’y cuire leurs pièces. Cette fois, Annette Messager, Hélène Delprat et Ulla Von Brandenburg ont été choisies pour peindre des œuvres sur des vases du répertoire de Sèvres. Le défournage a eu lieu devant les caméras le 16 novembre.

12 images Défournage d’un vase de Sèvres peint par Ursula von Brandenburg – 2021 © Hélyette Arnault/Sèvres, manufacture et musée nationaux

12 images Une montage de vaisselle cassée à l’entrée de l’exposition "Les Flammes" – 2021 © Xavier Ess

Retour vers la terre Très récemment, la céramique revient en force dans le monde des arts contemporains. Pas une foire sans tomber sur ces sculptures hyperréalistes ou, au contraire, informes et débordantes de coulures aux couleurs acidulées, témoins de ce que la commissaire Anne Dressen nomme une " esthétique de la difformité. " En réaction aux techniques numériques, les artistes opèrent un retour vers l’artisanat, vers le geste et la maîtrise : photographie argentique, dessin, textile, céramique. Casser les clichés D’emblée la commissaire tacle les idées reçues avec une montagne d’assiettes brisées comme première image de l’exposition. La céramique est un domaine complexe dans ses techniques et ses matériaux. Un monde fascinant aux multiples possibilités et avec toujours une part d’imprévu et de surprise (bonne ou mauvaise) du fait de l’action du feu sur la matière. Pour mieux apprécier les œuvres en céramique, il faut en comprendre les techniques. Un parti pris mis en œuvre dans Les Flammes – L’âge De La Céramique qui propose un parcours artistique, historique et technique. C’est tout un univers qui s’ouvre à nous : les formes, les matières (grès, porcelaine, faïence…) , les cuissons, les outils, les effets,… le tournage, le pastillage, la chamotte, le lustre apparu au 9e siècle en Mésopotamie, le célèbre raku japonais… et jusqu’à l''impression 3D. Chaque élément est associé à des œuvres dont la plus ancienne remonte à la préhistoire : une statuette féminine du néolithique moyen. Un émerveillement. Et ce n’est pas la moindre des surprises du parcours. Le décor d’un pot à pinceaux chinois de l’époque de la dynastie Qing (1644-1911) recouvert d’émaux soufflés semble avoir été créé aujourd’hui à l’aérographe.

12 images Statuette féminine, néolithique moyen (site de Fort Harrouard, Sorel-Mousson, France) Terre cuite modelée © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Michel Urtado Pot à pinceaux, Anonyme – Dynastie Qing (1644-1911), fin 18e ou 19e siècle © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Michel Urtado

Fonctionnel - disfonctionnel - rituel Les usages de la céramique sont multiples, selon les époques et les cultures. En Occident, l’œuvre d’art est présumée sans utilité et la céramique reste longtemps dans le domaine des arts décoratifs. En 1889, Gauguin inventera l’expression de "céramique sculpture" et en 1917, Marcel Duchamp fait le révolution avec son ready-made Fontaine, le fameux urinoir en porcelaine renversé. Mais bien avant eux, dans les années 1550, le céramiste Bernard Palissy transforme des plats en quasi vivarium avec grenouilles, serpents et écrevisses (des végétaux aussi) qui ôtent tout usage à l’objet… ses tableaux-relief deviennent des œuvres d’art.

12 images Bassin ovale à décor de rustiques figulines, Atelier parisien inspiré de Bernard Palissy – 17e siècle © Xavier Ess

12 images Fountain, 1963 (réplique de l'oeuvre de 1917), Marcel Duchamp et Ulf Linde © Association Marcel Duchamp / ADAGP, Paris 2021

Les objets en céramique servaient, et servent encore, dans de nombreux rituels, entre autres ceux liés à la Terre-mère. La céramique qui résiste à l’épreuve du feu, devenant "un symbole de possible renaissance et d’éternité", peut-on lire dans l’exposition qui présente un arbre de vie réalisé en 2004 au Mexique .

12 images Arbre de vie, Anonyme (Ocumicho, Mexique) – 2004 © RMN-Grand Palais (MuCEM) / image MuCEM

Les contemporains A travers le travail d’artistes contemporains, la dernière section de l’exposition s’attache, à travers les formes et les techniques, à la question "des messages explicites ou des suggestions implicites" véhiculés par la céramique. Regards critiques sur la société, érotisme et politique. Le Dagwood aussi appelé sandwich " fourre-tout " en faïence blanche émaillée de David Gilhooly côtoie La Vierge Sage de Rebecca Warren, adepte des formes " sloppy " (négligées). La sculptrice utilise la terre, non pas comme une étape intermédiaire comme le faisait Rodin, mais comme une fin en soi, mettant en relief la spontanéité du geste. D’autres oeuvres traitent explicitement de sexualité et le parcours se termine sur l’usage de la céramique dans des propositions politiques sur le genre ou l’écologie. Les Flammes – L’âge De La Céramique révèlera à de nombreux visiteurs la modernité d’une pratique longtemps restée marginale et déconsidérée dans le domaine de l’art. Par sa malléabilité, la céramique a cette extraordinaire faculté de nourrir notre imaginaire. Alors qu’il ne s’agit jamais que de terre crue cuite au four à des températures variées, comme l’écrit Fabrice Hergott, le directeur du MAM dans le catalogue qui accompagne l’exposition.

12 images Dagwood, David Gilhooly – 1987 © Craig Smith La vierge sage – Rebecca Warren – 2012 © Xavier Ess

En pratique : Les Flammes – L’âge De La Céramique MAM -musée d’art moderne de Paris Du 15 octobre au 06 février 2022