"Les femmes dans l’Art Brut ?" un genre à part entière

Le Musée Art & Marges propose une exposition consacrée à l’Art Brut au féminin, avec l’aide d’une collectionneuse autrichienne. Ça se passe à partir du 4 octobre.

Dans l’antre de l’art en marge, du côté des Marolles, on aime à mettre en évidence les oeuvres inévidentes. Parmi celles-ci, des représentantes de l’art outsider ou brut, à qui le musée redonne ses lettres de noblesse. L’Art Brut, un terme employé par Jean Dubuffet en 1945, désigne en effet les productions des personnes qui n’ont reçu de culture artistique. Souvent vu de manière péjorative, cette forme d’art est pourtant tout à fait incroyable puisqu’elle ouvre la pratique artistique à tous. Accessibilité et popularité sont les nerfs de l’Art Brut, qui se défait ainsi de toutes conventions.

La nouvelle exposition du Musée Art & Marges propose une plongée dans la collection d’Hannah Rieger, passionnée d’Art Brut. Quelques 105 oeuvres de femmes représentantes de l’Art Brut seront exposées et mises en lumière. Célèbres ou plus confidentielles, les artistes dévoilées viennent d’Autriche et d’ailleurs et portent haut les couleurs de la discipline.