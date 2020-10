Les "fake news" à travers l'Histoire, à la Maison de l'Histoire européenne

La Maison de l’Histoire européenne, située dans le parc Léopold en plein cœur de Bruxelles, invite ses visiteurs, à partir du 24 octobre et pendant une année entière, à réfléchir sur leur perception et attitude face au vrai et au faux. L’expo vous fera pénétrer dans le monde du mensonge, de la non-vérité et de la contrefaçon au sein d’une exposition intitulée "Fake for Real" et qui vous mènera de l’Antiquité à la période contemporaine.

Réparties dans une approche chronologique, pas moins de 200 pièces remarquables, en provenance de l’ensemble de l’Europe, racontent l’épopée de la falsification et de la tromperie. Il y a ici des archives "effacées" d’empereurs romains, des biographies parfois grossièrement manipulées des Saints au Moyen-Âge, des récits de voyages qui se sont avérés fictifs, des documents relatifs à la non-existence d’une armée inventée par les Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la fausse Donation de Constantin qui permettra à la papauté de justifier ses prétentions politico-territoriales ou encore les lettres utilisées pour accuser Dreyfus de trahison.

Tous ces "témoignages" apportent aussi la preuve que les émotions, les convictions et les croyances personnelles exercent une influence sur la façon dont nous entendons appréhender le monde avec sérénité ou alors volontairement le truquer.

La communication sur la pandémie liée au Covid-19, ainsi que la désinformation qui a fait son chemin à son propos, sont deux sujets, on ne peut plus actuels, également abordés. Les vérités et contre-vérités circulent comme le virus et il importe dès lors de ne pas perdre sa raison critique mais aussi de faire preuve de civisme pour démasquer et damer le pion à la tromperie. En juin dernier, le musée a d’ailleurs ajouté une nouvelle vitrine à son exposition permanente, "Documenter le Covid", rassemblant des objets qui illustrent le profond impact social, économique et culturel provoqué par la pandémie de coronavirus, ainsi que les thèmes communs de solidarité, d’espoir et de résilience.

L’exposition temporaire présente un astucieux dispositif de miroirs à l’entrée et un chemin labyrinthique à travers les divers thèmes abordés, qui mettront les visiteurs dans le bain de la mystification.

La dernière section de l’exposition, intitulée "Une ère de post-vérité", est un espace interactif qui comporte des jeux et des vidéos permettant à ces mêmes visiteurs de vérifier eux-mêmes la véracité de certains faits évoqués et de décider ce qui mérite en fin de compte d’être publié. Ils pourront, de surcroît, jouer avec une "bulle-filtre" qui évalue la façon dont fonctionnent les médias sociaux.

L’exposition est accessible à la Maison de l’Histoire européenne, le lundi de 13h00 à 18h00, du mardi au vendredi de 09h00 à 18h00 ainsi que le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00. L’entrée est gratuite mais les réservations en ligne sont obligatoires.

En attendant de découvrir l’exposition, faites un tour virtuel du musée dans cette vidéo :