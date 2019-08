"Les Enfants de la Résistance" au musée BELvue, une découverte ludique des enjeux historiques

Fruit de la collaboration entre les éditions du Lombard, visit.Brussels et le musée BELvue, elle entend non seulement plonger ses (jeunes) visiteurs dans l'univers de la bande dessinée, mais aussi leur en apprendre davantage, tant sur le contexte de l'époque que sur les enjeux de la résistance, tout en les amusant.

Même si l'histoire se déroule en France, les organisateurs de l'exposition ont jugé utile d'y ajouter un volet "belge" comportant une dimension pédagogique, au sujet des 75 ans de la libération de Bruxelles.

Les enfants pourront ainsi en apprendre plus sur la résistance via un jeu qui se déroule dans les trois salles de l'exposition, dont la scénographie a été construite dans cette logique. Il pourront notamment découvrir comment les résistants aidaient les pilotes alliés à rejoindre l'Angleterre, mais aussi comment étaient utilisés les tickets de rationnement, comment on créait de faux papiers, etc.

Les trois salles présentent successivement le contexte de la guerre, un repère de résistants et enfin le salon d'un habitant de l'époque. L'exposition trilingue (français, néerlandais, anglais) s'inscrit parfaitement dans le cadre des missions du musée BELvue, qui consistent à faire prendre conscience aux jeunes de la fragilité de la démocratie, a souligné sa directrice.

Succès commercial, mais aussi critique, la série "Les Enfants de la Résistance" s'est déjà écoulée à près de 400 000 exemplaires. Cinq albums sont déjà parus à ce jour et un sixième est attendu pour janvier 2020.