Les échanges créatifs entre Warhol et Basquiat présentés à New York cet été

A partir de juin, la galerie Jack Shainman présentera l'exposition "Basquiat x Warhol" qui explorera les oeuvres collaboratives et les échanges créatifs entre les deux plasticiens, au terme de leurs carrières.

L'exposition permettra de découvrir sept peintures réalisées conjointement par Basquiat et Warhol entre 1984 et 1985, notamment "Eggs". Elle comprend aussi des oeuvres individuelles des deux artistes, "The Last Supper (Camel/57)" de Warhol (1986), ainsi qu'une grande toile peinte à l'acrylique signée Basquiat.

La sculpture "Untitled (Football Helmet)", un casque de football américain surmonté de touffes de cheveux de Basquiat, se présente comme un testament de l'amitié qui a lié les deux hommes. En effet, le jeune artiste d'origine haïtienne avait encouragé son aîné à porter ce casque 24 heures durant pour comprendre ce que ressentaient les hommes noirs dévisagés au quotidien en Amérique.

Warhol et Basquiat se sont rencontrés de manière formelle à l'automne 1982 grâce au marchand d'art Bruno Bischofberger. Ils sont devenus amis et ont collaboré jusqu'à la mort de Warhol en 1987, Basquiat est décédé en 1988.

Mais il faut souligner que les œuvres conjointes des deux artistes n'ont pas fait l'unanimité dans les années 1980. "Cette collaboration ressemble à une des manipulations de Warhol[...]. Basquiat, en attendant, donne l'impression d'un accessoire trop complaisant", a noté la critique d'art Vivien Raynor dans le New York Times à l'époque.

"C'était comme un mariage fou dans le monde de l'art et ils formaient un couple étrange. Leur relation était symbiotique. Jean-Michel pensait qu'il avait besoin de la renommée d'Andy et Andy pensait avoir besoin du sang neuf de Jean-Michel. Jean-Michel a donné une image de rebelle à Andy", a expliqué l'assistant d'atelier de longue date de Warhol, Ronny Cutrone, dans l'ouvrage de Victor Bockris intitulé "Warhol: The Biography."

"Basquiat x Warhol" sera présentée à la galerie Jack Shainman The School de Kinderhook, à New York. L'exposition sera visible du 1er juin au 7 septembre.