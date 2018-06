La collection Belfius est la plus grande collection privée d’art belge du pays et l’une des cent collections d’entreprise les plus importantes au monde.

La banque ne communique pas sur l’estimation de la collection qui compte 4300 pièces. Un tableau de Brueghel l’ancien et deux esquisses de Rubens figurent aux côtés de chefs-d’œuvre des 19e et 20 siècles. Xavier Mellery, Fernand Khnopff, James Ensor, Henri Evenepoel, René Magritte, Marcel Broodthaers, ... sont quelques noms réunis au sein de cette prestigieuse collection qui compte aussi de grandes signatures contemporaines : Jan Fabre, Michaël Borremans, Lili Dujourie, Berlinde De Bruyckere, …

L’avenir de la collection est-il assuré ? Que deviendrait-elle si Belfius entrait en bourse et était vendu. Ce qui est envisageable. La banque assure que la collection resterait belge. Or, celle-ci figure au bilan. Belfius a un statut de société anonyme avec un État fédéral actionnaire à 100 %. Dès lors, s’agit-il d’une collection privée ou d’une collection publique ? Seule une fondation garantirait le côté inaliénable de la collection, mais elle n’a pas été constituée.

Depuis 2015, la banque dispose d’une galerie au 32e étage de la Tour Belfius qui s’élève sur la place Rogier. La galerie organise une fois par an une exposition avec des pièces de la collection. Une cinquantaine d’œuvres est réunie dans l’exposition Magma, Cloud, Ashes qui aborde le rouge, le blanc et le noir, les couleurs de Belfius. L’allusion au logo de la banque est on ne peut plus discrète. Elle est sans doute la seule concession conceptuelle que s’accorde Carol Laurent, la commissaire de l’exposition.

La réflexion porte sur ces trois couleurs qui proviennent de différentes matières terrestres, pierres et pigments, que les artistes subliment dans leur œuvre. Aux cimaises, Jan Brueghel dit de Velours, James Ensor, Léon Spilliaert, René Magritte, Antoine Mortier, Bram Bogart, Pierre Alechinsky, Leo Copers, Ann Veronica Janssens, Jan Fabre, Michaël Borremans, Piet Stockmans, Alexandra Cool, Koen van den Broek, …

Galerie accessible au public les 28/07, 25/08, 8/9, 22/9 , 6/10 , 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12.

Inscription obligatoire via www.belfius-art-collection.be