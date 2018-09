Les couleurs Citroën à Kanal

Kanal - Centre Pompidou inaugure à Bruxelles une nouvelle exposition.

En rouge et blanc rassemble des pièces de design sorties des collections du Musée Adam à Bruxelles et du Centre Pompidou à Paris. Les objets portent les couleurs Citroën des années 70, mais déjà dans les sixties, le blanc et le rouge s’imposent avec l’arrivée des plastiques.

Joe Colombo crée un premier siège moulé par injection en une seule pièce. La production de masse marque l’époque. Le consumérisme joyeux règne dans un monde à la croissance illimitée. Parfaite utopie des années Pop … et Pom Pom pidou !