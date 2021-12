Les costumes du boys-band coréen BTS bientôt aux enchères

Vous avez toujours rêvé de vous habiller comme RM ou Jungkook de BTS ? Voilà votre chance. Des tenues portées par le boys band coréen durant la dernière cérémonie des Grammy Awards seront mises aux enchères en janvier chez Julien’s Auctions. Elles pourraient atteindre des dizaines de milliers de dollars.

L’arrivée des membres du groupe de K-pop BTS à la 63ème cérémonie des Grammy Awards a été plus que remarquée. Jungkook, J-Hope, V, RM, Jin, Suga et Jimin étaient apparus sur le red carpet dans des tenues tirées de la collection homme automne-hiver 2021-2022 de Louis Vuitton, poussant certains fans à spéculer quant à un éventuel partenariat avec la griffe de luxe. Plus tard dans la soirée, les sept artistes ont changé de look pour interpréter leur single "Dynamite" sur scène.