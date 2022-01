Les collections permanentes hautes en couleur du Centre de la Gravure et de l’Image imprimée

Le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée est une institution culturelle dédiée à l’art imprimé, située dans la région du centre, près de la Louvière. Ce grand espace lumineux présente une impressionnante collection d’images, comptant environ 14.000 œuvres, issues des catalogues graphiques de près de 2000 artistes belges et internationaux. Les collections du musée sont majoritairement composées d’estampes, mais il est possible d’y admirer également des portfolios, des livres d’artistes ou des affiches. Les expositions permanentes rassemblent des images issues des collections de la Fédération Wallonie‑Bruxelles, de la Ville de La Louvière et des collections propres au CGII.