Les chats dans l'Histoire de l'Art, une exposition virtuelle

Présent dans les tableaux de Manet, Renoir, Géricault et tant d’autres, le chat a toujours été un objet de fascination dans l’art. L’UMA lui consacre une exposition virtuelle à explorer aussi en VR.

L’Universal Museum of Art a choisi la thématique féline dans l’art pour une exposition virtuelle du plus bel effet, abordant à la fois la symbolique, explorant les diverses représentations et s’attardant sur l’histoire de chaque oeuvre. Le musée en réalité virtuelle collabore avec des spécialistes et institutions pour créer des expositions accessibles à tous sur le web. Ses deux mots d’ordre sont l’accessibilité et l’innovation.

Depuis la nuit des temps, le félin a fasciné l’homme. Mi-sauvage, mi-domestique, le chat a toujours gardé une forme de mystère, si bien qu’on ne sait plus vraiment qui de l’humain ou du félin possède l’autre. Dans l’histoire de l’Art, le chat a souvent été représenté : dans les peintures classiques, les sculptures pharaoniques, ou plus récemment. L’animal est porteur de symboles divers comme la représentation vivante de la mort ou son statut de merveille de la nature.