Les célèbres "Tournesols" de Van Gogh ne voyageront plus à l'étranger

Les "Tournesols" de Vincent Van Gogh, toile devenue célèbre à travers le monde, n'effectueront plus de voyages à l'étranger en raison de leur "fragilité", a annoncé jeudi le musée consacré au peintre post-impressionniste néerlandais.

Une recherche internationale effectuée sur le tableau a permis d'établir que son état est "stable mais fragile", a indiqué le musée Van Gogh d'Amsterdam dans un communiqué. "C'est pour cette raison que nous avons décidé que les Tournesols ne voyageront plus", a déclaré Axel Rüger, directeur du musée, cité dans le communiqué. "Ce chef-d'oeuvre de la collection" restera donc de manière permanente au musée Van Gogh d'Amsterdam, a précisé M. Rüger.

Réalisé il y a 130 ans, le tableau faisait l'objet depuis 2016 d'un examen détaillé par des experts néerlandais, en collaboration avec des spécialistes belges, italiens et polonais. Cette recherche utilisant les techniques les plus récentes visait à rassembler un maximum d'informations sur la toile, notamment sur son état actuel ainsi que sur les matériaux utilisés par Vincent van Gogh. "Une conclusion importante de la recherche est que les couches de peinture sont stables mais très sensibles aux vibrations et aux changements d'humidité et de température. Il est donc important que le tableau soit déplacé le moins possible", a expliqué M. Rüger.

Par le passé, le tableau n'a été prêté à d'autres musées que dans des cas exceptionnels. Son dernier voyage remonte à 2014, lorsque la peinture a été exposée à la National Gallery de Londres.

Suivant les recherches du musée Van Gogh, la toile subit une légère restauration depuis mi-janvier. Les "Tournesols" seront à nouveau visibles à partir du 22 février.

La série de tableaux représentant un bouquet de tournesols dans un vase, peints entre 1888 et 1889 par Vincent van Gogh lorsqu'il vivait à Arles, dans le sud de la France, fait partie des plus célèbres œuvres de l'artiste. Cinq toiles sont réparties dans différents musées à travers le globe, à Amsterdam, Londres, Munich, Tokyo et Philadelphie.

Fondé en 1973, le musée Van Gogh d'Amsterdam abrite la plus grande collection au monde d'oeuvres du maître néerlandais.

