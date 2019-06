Les artistes de La "S" Grand Atelier de Vielsalm revisitent la collection d'art religieux du TREMA à Namur

Le TREMA musée des Arts anciens à Namur, dans sa volonté de sortir des sentiers battus, accueille les œuvres de La "S" Grand Atelier de Vielsalm. Des œuvres réalisées par des artistes en situation de handicap mental.

La collection qui est montrée au musée a été acquise par deux collectionneurs parisiens, et s’articule autour de l’art religieux, revisité de manière décalée. C’est facétieux, cocasse, cynique parfois, et mis en scène. On y trouve des séries à la manière d’Andy Warhol, on y voit l’influence de Basquiat, de Braque, de Picasso, et des matières; énormément de matériaux : christs emmaillotés de polystyrène, croix brodées ou recouvertes d’anciens billets de banque, ou encore une tête de mort qui côtoie des mitres de cardinaux. C’est réjouissant, et inventif, sans jamais être désobligeant précise François Delvoye, le commissaire de l’exposition. Et cet art a pour caractéristique la répétition.

Ave Luia, un regard brut sur l’art religieux, au TREMA à Namur jusqu’au 8 septembre.

Christine Pinchart a rencontré François Delvoye, le commissaire et Anna Trobeck, l'une des conservatrices du musée.