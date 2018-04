Les archives numériques de Van Gogh retracent son oeuvre et sa vie

La plus large collection d’oeuvres de Vincent Van Gogh est disponible sur le site du musée consacré d'Amsterdam.

Le peintre néerlandais est l’un des plus marquants de l’histoire de la peinture et de l’art en général. Vincent Van Gogh, né en 1853 a traversé les courants en apposant toujours sa vision du monde dans son oeuvre. Fauviste, naturaliste, impressionniste, expressionniste, pointilliste, l’artiste a navigué entre les différents courants au fil de sa carrière. Vincent Van Gogh était un passionné prolifique puisqu’il a peint plus de 2.000 toiles. En plus de son oeuvre profondément marquante et reconnaissable, le peintre est connu pour son instabilité émotionnelle et sa quasi-folie qui le poussera à se couper l’oreille. Son état mental, dit-on, n’est pas étranger à son génie et Vincent Van Gogh possédait une vision très personnelle qui se ressent fort dans son trait et ses couleurs.

Le Musée Van Gogh d’Amsterdam a regroupé voilà plusieurs mois une partie de l’oeuvre du peintre néerlandais, créant une base de données digitales impressionnante. Il s’agit même de la plus grande collection le concernant. Dans cette superbe ressource numérique, des toiles, des dessins, des lettres sont regroupées couvrant les différents courants qu’il avait épousés. Alors que Van Gogh est essentiellement connu pour ses toiles fauvistes, le Musée Van Gogh d’Amsterdam fait redécouvrir la pluralité du talent de cet homme hors-norme.

La collection est à explorer ici.