“Les Architectes de paix. L’Europe commence ici !“ au Mundaneum

C’est dans le contexte singulier de l’année européenne du patrimoine culturel et du centenaire de l’Armistice (1918-2018) que le Mundaneum et le Palais de la Paix ont choisi de célébrer "les Architectes de Paix".

La Paix, un "work in progress"

La paix n’est pas un état naturel. Elle est un long et laborieux processus de construction. Dans toute l’Europe, au fil des décennies, des sites de patrimoine racontent l’histoire d’hommes et de femmes qui ont travaillé à bâtir la paix et ainsi, ont contribué à faire de l’Union européenne ce qu’elle est aujourd’hui :

Une zone pacifiée depuis ces sept dernières décennies, une institution Prix Nobel de la Paix (2012), un siècle après Henri La Fontaine, fondateur du Mundaneum.

Dès le 9 novembre 2018, nous vous raconterons l’histoire de deux laboratoires de paix au cœur de l’Europe: le Palais de la Paix à La Haye, Pays-Bas, par le droit international et la coopération. Le Mundaneum par la culture et la connaissance partagée. Ces deux laboratoires sont des sites "Label Patrimoine européen": les visiteurs y retrouvent un peu de l’ADN européen à travers sa culture, son identité, ses valeurs.

Une exposition du Mundaneum et de la Fondation Henri La Fontaine En partenariat avec le Palais de la Paix, la Fondation Carnegie, La Haye, Pays Bas, la Fondation Mons 2025 et l’Ordre des Avocats du Barreau de Mons

“Les Architectes de paix. L’Europe commence ici !“

une exposition à voir au Mundaneum jusqu'au 24 mars 2019 (mer.>ven. 13h-17h, w-e 11h-18h)