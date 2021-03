Les affiches de Folon à La Hulpe, une oeuvre qui témoigne de ses engagements

Folon s’expose par le biais de ses affiches, à la Fondation Folon à la Hulpe, jusqu’au 7 novembre.

Il s'agit d'un art à part entière dans l’œuvre de Jean-Michel Folon. On lui connait plus de 600 affiches, mais on n’est pas certain d’avoir tout recensé. Ses affiches évoquent différentes passions. Pour le cinéma, avec cette toute première sérigraphie en 1961, pour un court métrage de Pialat. On découvre également une splendide sérigraphie qui illustre de manière originale le film de son ami Woody Allen, "La rose pourpre du Caire". D’autres affiches témoignent de ses engagements : Amnesty International, les jeux para-olympiques, contre la peine de mort, en faveur de l’environnement. Et les plus représentatives de son œuvre sont présentées à travers une scénographie originale, qui conduit le visiteur de la lumière au crépuscule.

Rencontre avec Isabelle Douillet de Pange, historienne de l’art et conservatrice à la fondation Folon...

Les affiches de Folon à la Fondation Folon à La Hulpe jusqu’au 7 novembre - Un moment enchanteur