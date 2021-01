Les 700 ans de la mort de Dante célébrés par une exposition virtuelle

L’exposition "To See the Stars Again" s’articule autour des trois parties de La Divine Comédie , à savoir Inferno, Purgatorio et Paradiso. Ce poème épique et allégorique, composé au début du 14e siècle, est une odyssée à travers les cercles de l’Enfer, la montagne du Purgatoire et les sphères du Paradis. Le peintre italien Federico Zuccari avait réalisé à la fin du 16e siècle près de 90 illustrations autour de l’œuvre, que les amateurs d’art peuvent actuellement découvrir sur le site dédié.

Bien qu’elles aient rejoint la collection du musée en 1738, elles ont rarement été exposées à cause de leur fragilité. Le public a pu les découvrir pour la première fois en 1865 pour célébrer le 600ème anniversaire de la naissance de Dante. Il aura fallu attendre 1993 pour qu’elles soient à nouveau exposées. Ces illustrations ont été digitalisées en haute définition et "organisées comme un voyage par étapes pour permettre de les admirer pour la première fois dans leur intégralité et en détail".

To See the Stars Again précède Dante. The vision of art, une ambitieuse rétrospective organisée par la Galerie des Offices avec la Fondation Cassa dei Risparmi di Forlì. Elle doit se tenir du 12 mars au 14 juillet dans le complexe des musées de San Domenico à Fiesole, si les mesures sanitaires liées à la pandémie le permettent. Cette exposition inclura des chefs-d’œuvre de Michel-Ange, Andrea del Castagno, Pontormo et Federico Zuccari.