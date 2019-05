Léonard de Vinci, 2 mai 1519

Leonardo da Vinci est mort le 2 mai 1519. Il y a 500 ans jour pour jour. Léonard de Vinci incarnait la Renaissance et l’Humanisme.

Un prénom suffit, Léonard, et le sourire de Mona Lisa revient à la mémoire. La Cène qu’il décrit au moment où le Christ prédit à ses apôtres la trahison de l’un d’eux nous émeut encore et toujours. Une copie réalisée par un élève quelques années après sa mort se trouve à Tongerlo.

Léonard était aussi un génial inventeur. Une exposition à visiter en famille se tient au Musée de la Vie wallonne à Liège. Elle présente Les Inventions d’un génie et réunit 120 maquettes réalisées à partir des dessins du maître par une équipe belgo-luxembourgeoise, réunissant ingénieurs, historiens, graphistes et artisans. Explications et modes d’emploi à foison sur cartels et sur écrans. L’ensemble montre l’étendue des recherches et des découvertes et l’exploration multiple de domaines allant de l’hydraulique à la mécanique en passant par l’anatomie, l’urbanisme, les instruments de mesure et les machines de guerre. Leonard invente ou améliore des inventions, mais sa démarche est scientifique : il observe, expérimente et déduit. Il découvre la circulation du sang. Il imagine la double coque afin d’éviter qu’un bateau ne sombre. Il perfectionne l’écluse en ajoutant une petite vanne papillon afin de résoudre un problème de pression. Il imagine des instruments de musique comme par exemple un tambour roulant.

L’homme était avant tout un peintre. Il devait savoir et connaître avant de représenter le réel le mieux possible et si, insatisfait, Leonardo avait imaginé le sfumato, cette vapeur qui enveloppe la lumière de ses tableaux et brouille un peu l’image parce que la représentation du réel était un inaccessible pour ce génie … de Leonardo da Vinci.