Le Wiels présente une exposition inédite de Marcel Broodthaers

À travers une exposition inédite, le Wiels présente pour la première fois la série complète des "poèmes industriels" que Marcel Broodthaers a réalisés sur des plaques en plastique, inspirées de la publicité et des signalisations de rue, entre 1968 et 1972. L'artiste y poursuit son œuvre relative aux effets de la publicité et des médias de masse sur le langage et la communication visuelle. Broodthaers a composé des poèmes visuels énigmatiques, avec pictogrammes, mots, lettres ou ponctuation, "éludant toute signification directe et universelle". Cet ensemble de plaques - 120 au total - interroge les principes de la reproductibilité de l'oeuvre d'art, de sa réception et seront produites en même temps qu'il développe le projet de musée imaginaire, le Musée d’Art Moderne, Département des Aigles.

Le Wiels fait oeuvre d'éducation Faisant une entorse à son objet principal de "lieu pour les idées innovantes et les pratiques créatives", le Wiels propose pour sa rentrée une exposition quasi patrimoniale, tant Marcel Broodthaers est un pilier, une "institution" de l'art du XXe siècle. Avec un accrochage aéré dans les immenses salle de cette ancienne brasserie, on est mené en douceur dans la démarche poétique et critique de Broodthaers qui fut un poète avant d'être un plasticien. Chaque série de plaques est remise dans le contexte de sa production et de son exposition.

L'Alphabet - 1969 "Broodthaers s'efforce de libérer le langage et l'alphabet des règles de grammaire et de la pensée conventionnelle" peut-on lire en introduction à l'exposition. Les plaques sont mises en rapport avec une sélection de 'Lettres ouvertes' de l’artiste, tracts qu’il distribuait au public à l’époque de la fondation et du développement de son Musée d’art moderne, Département des Aigles, musée privé dont il était à la fois l’artiste, le directeur, le gardien et le visiteur solitaire. Ce projet l’a occupé de 1968 à 1972, parallèlement à la production des plaques en plastique, dont certaines ont servi comme publicité pour différentes sections de son musée.

Département des Aigles (David-Ingres-Wiertz-Courbet) - 1968 La plaque, dans une esthétique administrative associée à l’institution que représente le musée, annonce une section XIXe avec de grands noms (David, Wiertz, Courbet, Ingres). Les visiteurs, attirés par le prestige de l’enseigne se retrouveront face à des caisses de transport vides et des reproductions sur carte postale des tableaux. "Le Musée est à la fois un " rêve de musée " et une action ou un cadre polémique où contester ou questionner la notion même de musée. "

Multiple (Multiplié) illimité - 1968 Le motif a été créé en octobre 1968 pour une exposition à Saint-Germain-des-Près à Paris, au cœur de la zone où s’étaient déroulées les manifestations estudiantines de mai ’68. Le thème principal de ce motif est la reproductibilité de l’art par le multiple dans un but de démocratisation et la mise en cause de la rareté et de l’original unique. " Broodthaers complexifie ce statut en définissant ses plaques comme des " multiples inimitables illimités ". [Il introduit] une contradiction entre les concepts de l’imitation du modèle " original " authentique et l’œuvre d’art comme marchandise standardisée illimitée ".

Ceci n'est pas, dies ist nicht, this is not... - 1972 Un ensemble de 11 plaques qui questionnent le statut de l’œuvre d’art comme " fétiche, comme œuvre dotée d’une aura ". Broodthaers reprend la technique de Magritte, " pour souligner le fossé entre le langage et l’expérience ou la perception " de l’objet en tant qu’œuvre d’art. En pratique : Marcel Broodthaers - Poèmes industriels, lettres ouvertes Wiels, centre d'art contemporain Du 10.09.2021 au 09.01.2022 Avenue Van Volxem, 354 - 1190 Bxl