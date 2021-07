Le "Week-end des Galeries" à Bruxelles du 9 au 12 septembre prochains

La quatorzième édition du "Week-end des Galeries" (Brussels Gallery Weekend) aura lieu cette année du 9 au 12 septembre et concernera plus d’une quarantaine de galeries ainsi qu’une dizaine d’institutions et d’espaces d’artistes de la capitale, annoncent les organisateurs.

Cette manifestation, qui sera accessible de 11h00 à 19h00 et qui ouvrira en quelque sorte la nouvelle saison culturelle, a avant tout pour objectif de mettre en lumière l’éclectisme et la richesse des galeries bruxelloises dans le domaine de l’Art contemporain.

Par ailleurs, avec "Generation Brussels", cette même manifestation permettra à de jeunes artistes, actifs dans la capitale dans de multiples disciplines artistiques, d’échanger leurs expériences et de se faire connaître du public.

Le programme complet est disponible sur le site www.brusselsgalleryweekend.com.

