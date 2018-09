“Le Volet Jaune” de Jean Jullien à Encore Brussels

L’artiste français qui multiplie les collaborations et les supports s’exposera à Bruxelles en octobre prochain.

Jean Jullien est un dessinateur français prolifique et omniscient. Formé à Quimper puis à Londres au Central Saint Martins College of Art and Design et Royal College of Art, il fait ses débuts professionnels dans des galeries londoniennes et parisiennes. Il sera ensuite exposé à Los Angeles, New York, Berlin, Tokyo, Seoul, Bangkok etc.

Protéiforme, Jean Jullien est rapidement repéré et s’attèle à divers projets d’affiches, d’illustrations de presse, d’impressions textiles. Il collabore avec de grands titres de presse et autres marques. Désormais, l’artiste français trentenaire est partout grâce à un talent certain mêlant la simplicité, l’esprit, le moderne et l’inspiration graphique. Jean Jullien est un artiste qui vit profondément dans son temps, même si son trait évoque le travail d’un Sempé avant lui. Il aime, comme l’exposait le MIMA dans son exposition Art is comic, dépeindre et illustrer notre société et ses travers, l’absurdité de notre monde à travers des dessins épurés et colorés, précis et évocateurs.

Alice Gallery propose l’exposition Le Volet Jaune à Encore Brussels, l’occasion de replonger dans l’univers doux-acide de ce génie artistique plein de finesse.