Le vivre ensemble à Bruxelles dans une "expo-forum" à la Centrale pour l'Art contemporain

Untitled (sirens) - © Younes Baba-Ali

Cette manifestation, intitulée BXL Universel II, Multipli-city, entend mettre en lumière, en cette période difficile de restrictions culturelles, que "l'Art et la Ville ne font qu'un et qu'il est important de permettre à l'Art, avec sa lucidité et son irrévérence, de prouver que sa présence est indispensable pour que la vie continue et davantage encore, parce que, en raison de la crise sanitaire, nos rapports aux autres et au monde ont fondamentalement changé".

Le projet se présente comme une mosaïque de singularités à travers une programmation multidisciplinaire avec des artistes qui ont élu domicile à Bruxelles et en collaboration avec des organisations et des citoyens et citoyennes de la ville.

Parmi les artistes présents figurent Younes Baba-Ali (Maroc), adepte de l'art non-conventionnel et qui travaille volontiers dans l'espace public, le photographe bruxellois Vincen Beeckman, la dessinatrice, illustratrice et peintre bulgare Alexandra Chaushova, le peintre néerlandais Hadassah Emmerich, la plasticienne sénégalaise Pélagie Gbaguidi, l'artiste du textile Stepfan Goldrajch (Israël), la cinéaste et sculptrice vénézuélienne Sabrina Montel-Soto ou encore le plasticien algérien Oussama Tabti, qui rejette les géopolitiques hermétiques et de repli sur soi.

La Centrale pour l'Art contemporain est établie place Saint-Catherine, 44, à Bruxelles et est accessible du mardi au dimanche de 10h30 à 18h00.