Le vent de la révolte souffle sur le PointCulture de Namur

La réflexion plurielle et participative est dans l'ADN de PointCulture. Grand acteur du secteur culturel, l'organisme est présent partout en Fédération Wallonie-Bruxelles et se veut le lieu du débat, de la réappropriation par le public de l'art et de la culture, de la question des thématiques sociales. Et cette saison, c'est le vent de la révolte qui souffle au sein du PointCulture de Namur.

Activités virtuelles, ciné-clubs, expositions et podcasts : le panel de propositions culturelles est large. Tout d'abord, la révolte s'écrit au sein des ateliers d'Ecriture Révoltée. La première édition étant malheureusement complète, les ateliers reprendront dès le mois de mars. Ils proposeront aux participants de produire une oeuvre d'art créée à la façon d'une linogravure répondant à la question “Pour toi, résister aujourd’hui, c’est quoi ?”. L'atelier sera mené virtuellement et les créations des participants seront, dans le plus grand respect, exposées lors de l'exposition de Stéphane Arcas "Teen Age Riot" au PointCulture de Bruxelles en septembre.

Les chansons protestataires sont également mises à l'honneur, au sein de ce podcast reprenant les plus grands hits d'hier ou d'aujourd'hui. Autrefois utilisées pour afficher un mécontentement ou persuader les auditeurs de la justesse d'une cause, les Protest Songs ont connu leur moment de gloire dans les années soixante, dans les domaines politique, social, mais aussi des revendications féministes ou encore des inégalités raciales. La playlist est à retrouver sur la chaîne soundcloud de Du Son Sur Tes Tartines.