Le tableau le plus cher au monde vogue-t-il sur le yacht du prince saoudien MBS?

Christie's: "Salvator Mundi", de Léonard de Vinci, devient la toile la plus chère du monde... Un tableau du peintre italien Léonard de Vinci a été adjugé mercredi 450,3 millions de dollars lors d'enchères chez Christie's à New York, pulvérisant le record de la toile la plus chère du monde. Au terme d'une séquence échevelée de 19 minutes, "Salvator Mundi" (sauveur du monde), dernier tableau du maître encore en possession d'un collectionneur privé, a laissé loin derrière "Les Femmes d'Alger (version 0)", de Pablo Picasso, vendu 179,4 millions de dollars en 2015. Mercredi, dans une salle chauffée à blanc, les enchères pour "Salvator Mundi" ont démarré à 70 millions de dollars, et ont ensuite monté pas moins de 53 échelons jusqu'à 400 millions de dollars, devenus 450,3 millions avec commissions, frais et taxes.