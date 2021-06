Le Solvent à Verviers se lance dans les visites virtuelles

Les Musées de Verviers ont décidé de participer à la plateforme web "Behind The Museum" lancée en 2020 par MSW, l’association Musées et Société en Wallonie, et Epicentro. Le projet permet de faire découvrir des musées sous un autre angle, par le biais d’une visite virtuelle rendue possible grâce à des prises de vues réalisées avec une caméra 3D.

Le but est de mettre en valeur des espaces et des métiers des musées qui sont moins connus ou visités et donc de participer à améliorer l’accessibilité du patrimoine wallon : on pense ici aux ateliers de restauration, aux réserves qui sont ouvertes quelques jours sur l’année mais aussi à des grottes difficiles d’accès aux personnes à mobilité réduite ou encore à tous ces métiers de l’ombre, comme le personnel d’accueil ou les bénévoles.