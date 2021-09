Le salon Antica : la plus grande foire d’art de Belgique aura lieu du 13 au 21 novembre à Namur Expo

En plus d’être la plus grande foire d’art de Belgique, Antica sera aussi le premier événement majeur en la matière organisé dans notre pays depuis le début de l’épidémie de coronavirus.

L’organisation peut se vanter de la présence de nombreux noms influents du marché de l’art, tant à l’échelle belge qu’internationale. On retrouve plus de 135 exposants réunis pendant 10 jours avec notamment La Fondation Albert Vandervelden, Bernard De Leye, La Maison Costermans, Francis Janssens Van der Maelen, Henri Vanhoenacker, Artimo Fine Arts Gallery, Sebastien Tercelin de Joigny, Raf Van Severen, la Galerie Werner, Art et Patrimoine, Arnaud et Sylvie de Spa, NF Art Gallery, la Galerie de Potter d’Indoye, Jan Muller, Jean Francois Regis, Pautot & Sugères, Bernard Bouisset, la maison Papon, pour n’en citer que quelques-uns.

En 2019, le rendez-vous belge des professionnels et amateurs de l’art avait accueilli quelque 30.000 visiteurs.

À vos agendas !

