Le Prix Bruocsella récompense 2 projets culturels qui améliorent l’environnement urbain

L’initiative, portée par l’association Autonomia, trouve sa genèse dans le projet Chais’Art lancé en 2010. Né de la rencontre entre la Chaise roulante et l’Art, Chais’Art souhaite briser les tabous, souligner les clichés et démystifier les situations de handicap grâce au pouvoir de l’art et de l’humour. Chais’Art décline le sigle international de l’accessibilité aux personnes handicapées en pictogrammes et illustrations suscitant la dérision, l’étonnement et l’interrogation. Les pictogrammes ont été adaptés en expositions, street art et livres pour leur permettre d’impacter un plus large public.