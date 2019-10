Le premier Picture Festival se tiendra du 31 octobre au 10 novembre à Bruxelles

Le premier Picture Festival, dédié à l'illustration, se déroulera du 31 octobre au 10 novembre prochains dans des musées, églises, écoles d'art ou autres librairies et galeries du quartier du Mont des Arts à Bruxelles. La programmation de l'événement a été dévoilée ce mardi par l'ASBL Mont des Arts, au nom de la trentaine d'institutions qui la constituent.

Expositions, concerts dessinés, masterclasses et workshops seront notamment au programme de ce festival. L'événement s'ouvrira le 31 octobre à 18h sur la place Royale à Bruxelles et proposera une déambulation dans 13 lieux du quartier du Mont des Arts, où se tiendront 14 expositions accessibles jusqu'à 21h. À 21h30, le musicien rock Rodolphe Burger offrira un concert au Bozar accompagné d'un duo d'artistes qui dessinera en live.

Parmi les nombreux rendez-vous proposés sur toute la durée du festival, il y aura notamment une exposition gratuite du travail conjoint des dessinateurs belges François Schuiten et Claude Renard, au Belgian National Orchestra, ainsi qu'une autre qui présentera au musée BELvue les créations de 18 000 élèves de primaire, qui se sont inspirés des œuvres du peintre Pieter Bruegel, à l'occasion du 450e anniversaire de sa mort. Dans le cadre de l'initiative "Ta gueule, Brussel !", les Bruxellois sont invités à venir dessiner leurs portraits sur une bobine de papier qui sera déroulée dans les galeries Ravenstein.

Des talents trop peu valorisés en Belgique

Le festival se terminera avec le salon #PrintIsNotDead qui s'installera à la bibliothèque royale de Belgique du 8 novembre en soirée au 10 novembre. Tous les supports et techniques seront présentés à ce premier salon de l'image imprimée, qui associera une trentaine de créateurs venus de Belgique et de France. Un concert du chœur de femmes Patshiva sera également donné le 10 novembre à 18h à l'église protestante située rue des Musées. Il sera animé par les illustratrices belges pour enfants Kitty Crowther et Gerda Dendooven.

L'ASBL Mont des Arts fait remarquer que le le vivier créatif en Belgique, particulièrement à Bruxelles, est largement valorisé à l'étranger, mais encore trop peu dans le plat pays. "Je suis allée à un festival d'illustration à Marseille en décembre et 80 % des artistes programmés étaient belges", raconte Marie Noble, la directrice du Picture festival. "On a une génération qui est sortie des écoles il y a une quinzaine d'années et qui est maintenant courtisée dans le monde entier – présentée à Marseille comme à Londres, à New-York ou en Corée – et ces artistes n'ont finalement pas de lieu pour présenter leur travail chez eux. Ce foyer créatif, qui est exceptionnel, est dû au fait que toutes nos nombreuses écoles d'art ont une section "illustration". En France, il n'y a trois écoles d'art qui en possèdent une, contre six rien qu'à Bruxelles".

Ce festival mettra en lumière le travail d'une cinquantaine d'artistes émergents et reconnus issus de Belgique, mais aussi venus de France, de République Tchèque et de Norvège. Pour plus d'informations, consultez le site du festival.