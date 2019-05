Le Prado bicentenaire restaure et met à l’honneur Fra Angelico

Restauración de dorados: "La Anunciación" de Fra Angelico - 10/05/2019 Restauración de “La Anunciación” de Fra Angelico con comentarios de Gemma García Torres, Restauradora del Museo Nacional del Prado. La generosa colaboración de Friends of Florence y American Friends of the Prado Museum, con el Museo del Prado ha permitido acometer la restauración de “La Anunciación”, así como de otras obras ajenas al Prado que también formarán parte de la gran exposición: “Fra Angelico y el origen del Renacimiento florentino”. Datada a mediados de la década de 1420, “La Anunciación” de Fra Angelico pintada para el convento de Santo Domingo en Fiésole, núcleo central de la muestra, es el primer altar florentino de estilo renacentista en el que se utiliza la perspectiva para organizar el espacio, y en el que las arquerías góticas se abandonan a favor de formas más rectangulares. “La Anunciación” del Prado es considerada actualmente una de las primeras obras maestras de su autor y en la que Fra Angelico demostró conocer las transformaciones que estaban sucediéndose en el arte toscano. El principal objetivo de esta restauración, realizada por Almudena Sánchez en el Taller de Restauración del Museo del Prado que cuenta con la Fundación Iberdrola España como miembro Protector, ha sido la recuperación del rico y brillante colorido y de la intensa luz que envuelve la escena, elementos característicos de esta pintura y de toda la obra de este gran artista. Subtítulos disponibles en español e inglés Más información en: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-anunciacion/9b02b6c9-3618-4a92-a6b7-26f9076fcb67 ________________________________________________________ The restoration of “The Annunciation” by Fra Angelico commented by Gemma García Torres. The generous collaboration of Friends of Florence and American Friends of the Prado Museum, with the Prado Museum has facilitated the restoration of “The Annunciation” and other works not held at the Prado Museum and to be included in the major exhibition opening on May 28th: “Fra Angelico and the Rise of the Florentine Renaissance”. The centerpiece of the exhibition, “The Annunciation”, was painted by Fra Angelico in the mid-1420s for the Convent of San Domenico in Fiesole, and is considered the first Florentine altarpiece in the Renaissance style, using perspective to organize space and forsaking Gothic archways in favor of more rectangular shapes. The Prado’s “The Annunciation” is today considered one of the artist’s first master-pieces in which Fra Angelico proved to know the transformations that were happening in the Tuscan art. The main purpose of restoring the work, carried out by Almudena Sánchez Martín at the Prado Museum Restoration Workshop, is to recover the rich, vivid colors and intense light that imbue the scene. Both are characteristic elements both of this piece and of the artist's work in general. Spanish and english subtitles are available More information: https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-annunciation/9b02b6c9-3618-4a92-a6b7-26f9076fcb67