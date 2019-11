Le photographe Filippo Minelli au WBT à Bruxelles, jusqu'au 12 janvier

Le WBT (Wallonie Belgique Tourisme) et la Galerie Rive Gauche à Namur ont joint leur créativité pour initier une exposition du photographe italien Filippo Minelli, artiste de la galerie namuroise. Le projet consistait à sillonner le territoire wallon et à lancer des fumigènes (marque de fabrique de son travail) dans des lieux proches de l'eau, comme le château de Dave, les jardins d’Annevoie, le château de la Hulpe, afin de photographier ces lieux, de les magnifier, et de valoriser ces sites touristiques auprès du public national et international. Les photos sont visibles dans la salle d'exposition du WBT, à Bruxelles, et une plaquette est disponible sur place pour le public. Filippo Minelli et Dominique Marcq, la galeriste, au micro de Christine Pinchart…

Filippo Minelli Silence/Shapes, au WBT, rue Marché aux herbes à Bruxelles, jusqu'au 12 janvier 2020