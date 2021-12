Le Petit Prince s’invite à Brussels Expo de février à juin

Le personnage du Petit Prince d’Antoine Saint-Exupéry fera l’objet d’une exposition du 25 février au 30 juin prochain à Brussels Expo. L’exposition "Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince parmi les Hommes" a été créée par Tempora à l’occasion du 75e anniversaire du célèbre personnage.

Cette exposition itinérante se déroule actuellement à Lyon et a déjà attiré 130.000 visiteurs. Sur 1.500m2, elle veut faire redécouvrir le personnage et son univers onirique en mobilisant tous les sens. Le parcours est aussi une ode à l’écrivain français polyvalent, qui fut reporter, pionnier de l’aviation et écrivain résistant durant la Seconde Guerre mondiale. La voix de Marie de Saint Exupéry, mère d’Antoine, accompagne le visiteur.