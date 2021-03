Le Pavillon de Namur est prêt à ouvrir ses portes au public

Le pavillon - © Philippe Pireaux

Ce nouveau lieu dédié aux technologies numériques wallonnes devait être inauguré en novembre 2020 mais la crise sanitaire a retardé son ouverture. Il reprend à son compte l'infrastructure utilisée par la Belgique à l'exposition universelle de Milan, en 2015. Dessiné par l'architecte d'origine namuroise Patrick Genard et acquis par la Ville de Namur, il a été confié à l'association Kikk, qui organise notamment le festival du même nom dans la capitale wallonne.

"Destiné au grand public comme aux initiés, le Pavillon a pour ambition de devenir un lieu permanent d'échanges sur le numérique", expliquent les partenaires.

En offrant la possibilité au plus grand nombre de décortiquer les cultures numériques, il donnera au public une occasion de s'approprier les défis actuels et futurs d'un monde en mouvement, tout en constituant un lieu de référence pour le secteur de l'innovation numérique.

Pour son lancement, le Pavillon accueille jusqu'au 13 juin l'exposition temporaire Humans/Machines. Celle-ci "questionne les implications du développement des technologies d'intelligence artificielle et leur (in)capacité à imiter les processus naturels, les comportements humains et la créativité"

Les visiteurs pourront aussi se plonger dès samedi dans "Le Playground", un espace ludique et interactif dédié à l'exploration des dernières innovations numériques à travers le jeu et l'expérimentation. Ils pourront également découvrir "Le Lab", qui offre une vitrine du savoir-faire wallon en matière de technologie numérique dans le domaine des sciences et de la recherche.