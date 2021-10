Le musée lapidaire Montauban, l’art contemporain et l’architecture moderne dans un écrin de verdure

L’espace Montauban-Buzenol est un espace insolite au sud de la province de Luxembourg, qui mêle nature et art contemporain. L’espace comprend plusieurs sites, dont le musée lapidaire Montauban, qui, plein milieu de la forêt héberge des expositions. Le centre d’Art Contemporain du Luxembourg belge investit également l’espace, en produisant des œuvres monumentales, organisant des conférences ou des ateliers sur l’art. Actif dans la diffusion et l’intégration des créations plastiques en milieu rural, le site est également reconnu pour son architecture originale et moderne.

Le musée lapidaire met en avant, avec ce qualificatif les artisans qui taillent et gravent les pierres précieuses. L’édifice, construit en 1960 par l’architecte belgo-polonais Constantin Brodzki, est une référence en matière d’architecture muséologique et de modernisme. La structure est assemblée au moyen de blocs de pierre sculptés en haut et bas reliefs provenant de sépultures gallo-romaines retrouvées sur le site même.