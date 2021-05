Le Musée Juif de Belgique présente 'Ellis Island' suivi de "Something is Happening" de Mathieu Pernot

C’est dans le nouveau Project Space du Musée Juif que s’est ouverte ce vendredi 30 avril l’exposition "Ellis Island". Centrée sur les thèmes de l’exil et de la migration, elle présente le travail divers de 9 artistes contemporains et leurs visions autour de ces thématiques. Ellis Island fait référence à une île située en face de Manhattan qui a été, pour de nombreuses communautés originaires d’Europe et du Moyen-Orient, la porte d’entrée vers les Etats-Unis. Ces peuples ont ensuite été amenés à subir une série d’examens médicaux et psychologiques, mais aussi à y changer d’identité.

C’est Georges Perec, écrivain d’origine juive polonaise qui introduit l’exposition, en offrant une description minutieuse de cet îlot où les identités s’oublient, où le corps et l’esprit se transforment au gré des rêves et des espoirs d’une vie meilleure. Tout ça au pied de la statue de la liberté… Le travail de la dizaine d’artiste exposé ensuite continue le récit : un traitement pluriel et contemporain de l’exil, et du monde en tant que lieu de dispersion, d’enfermement et d’errance.