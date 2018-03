Le Musée Art & Histoire de Bruxelles fait appel au public pour élucider un mystère

C'est une requête peu commune que le Musée Art et Histoire vient de soumettre au public. Alors que l'institution bruxelloise présente en ce moment une exposition temporaire consacrée à Victor Horta et la célèbre joaillerie bruxelloise Wolfers Frères, une mystérieuse boîte en argent réalisée par ces derniers suscite de multiples questions.



Sur cette boîte à cigares, 16 noms sont gravés, qui seraient ceux de fonctionnaires ayant fait partie d’une administration en Belgique occupée, pendant la première guerre mondiale. Les membres du personnel impliqués dans l'enquête estiment qu'il est possible que chaque fonctionnaire mentionné sur cette boîte ait reçu un tel souvenir. Il pourrait donc exister quinze autres exemplaires de cet objet. Malheureusement, aucune trace de ceux-ci n'a été trouvé jusqu'ici. Seul élément certain : la boîte a été emmenée en Allemagne juste avant la fin du premier conflit mondial, pour réapparaître cent ans plus tard.



Face à ce mystère, le musée a décidé de s'adresser au public, proposant à toute personne susceptible de donner des indices sur cette boîte (sa nature, l'identité des signataires, l'existence d'autres boîtes similaires, etc.) de s'adresser par mail à Bart Schouppe (b.schouppe@mrah.be).



Pour celles et ceux qui voudrait le voir en vrai, l'objet est actuellement exposé au sein de l'exposition Horta & Wolfers, et ce jusqu'au 30 décembre.