Le Musée Art et Marges expose les robots de Michel Goyon

Le Musée Art et Marges à Bruxelles défend et présente des artistes qui ne s’inscrivent pas dans le circuit officiel de la culture et de l’art. Les artistes outsiders sont des créateurs autodidactes et marginaux qui développent leurs créations en dehors de l’influence du milieu artistique.

Michel Goyon est un passionné de mathématiques qui ressent une jubilation au contact de l’arithmétique et de la géométrie. Il expose des robots d’apprentissage réalisés en carton. Ils sont de précieux outils très ludiques qui initient aux nombres et aux figures les génies et les cancres.