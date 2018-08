Le Mundaneum fêtera ses 20 ans à Mons du 6 au 9 septembre

Le Mundaneum a ouvert ses portes à Mons en 1998. L'institution fêtera ses 20 ans de présence dans la Capitale européenne de la Culturel en 2015 du 6 au 9 septembre.

Conférence, soirée anniversaire, exposition et visitées guidées ponctueront le 20e anniversaire de l'installation du Mundaneum à la Rue de Nimy à Mons, dans un tout nouveau musée réalisé par François Schuiten et Benoît Peeters.

Le Mundaneum est un Centre d'Archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles et un lieu d'expositions temporaires. Il a été créé en 1895. Il fut implanté à Bruxelles, de 1920 à 1934. Ses fondateurs, Paul Otlet et Henri La Fontaine, sont aujourd'hui connus comme étant les pionniers de l'Internet. Les deux hommes prônaient la connaissance comme moteur de la paix. Ils avaient réuni dans un même lieu toutes les connaissances du monde sous diverses formes: fiches, journaux, livres, etc. En 2012, le Mundaneum et Google, dont un centre de données est installé à Baudour, près de Mons, ont signé un accord de collaboration visant à souligner le travail des fondateurs du centre d'archives. Le Mundaneum est ainsi également appelé aujourd'hui "Internet de papier" ou "Google de Papier".

Outre les papiers et archives de ses fondateurs, le Mundaneum conserve aujourd'hui des fonds thématiques tels que le Répertoire Iconographique Universel, le Musée International de la Presse, Expositions universelles, le Répertoire universel de documentation. Ses collections iconographiques représentent quelque 15.000 affiches et 200.000 cartes postales remontant à 1897.

Les quatre jours "anniversaire", du 6 au 9 septembre, seront entre autres ponctués par l'exposition "De la caisse à bananes à au fichier numérique", une conférence "Google à 20 ans", ainsi que des visites guidées dans la cadre des Journées du Patrimoine « Wallonie Insolite ». (www.mundaneum.be).



Belga