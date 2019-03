"Le Monde de C215", une exposition sur un artiste urbain engagé

La Galerie Mazel rend hommage au street artiste français C215, internationalement reconnu pour ses fresques engagées. Ça se passe à partir du 28 mars.

C215 est le pseudonyme de Christian Guémy, un artiste français originaire de Bondy et ayant grandi à Vitry-sur-Seine. C’est d’ailleurs dans cette ville qu’il réside encore aujourd’hui. L’homme est connu pour ses pochoirs géants, fresques représentant des portraits de personnalités, d’anonymes, d’animaux, de sa fille… Il aime la bichromie mais aussi la couleurs et tente d’ajouter de la poésie et de l’émotion au coeur des villes. Très engagé, l’artiste a notamment représenté les visages de Simone Veil et Christiane Taubira mais aussi de victimes des attentats parisiens de janvier 2015. C215 a également été sollicité par Ubisoft pour réaliser des fresques pour le jeu Far Cry 4. Il a accepté et une quinzaine d’illustrations ornent le jeu vidéo.

C215 a utilisé pour les oeuvres de sa dernière exposition des anciennes cartes scolaires Vidal-Lablaches comme support. Il a collecté celles-ci durant une année et y a accolé des visages, des animaux, un couple, un enfant de favelas…

L’artiste sera présent lors du vernissage du 28 mars à partir de 18h.