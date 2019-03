Le MoMA met aux enchères à Paris un rare dessin de Picasso

Un rare dessin de Picasso, "Joueuse de flûte et nu couché" (1932), inédit sur le marché de l'art et appartenant au MoMA de New York, sera mis aux enchères le 28 mars, chez Christie's à Paris, a annoncé mercredi la maison de ventes.

Exécutée à la plume et à l'encre de Chine, cette œuvre estimée entre 250.000 et 350.000 euros, sera vendue au profit du fond d'acquisition du Museum of Modern Art.

Datant d'octobre 1932, année particulièrement prolifique dans la vie privée et artistique de Picasso, ce dessin est issue d'une série d'encres de Chine révélatrice de sa passion pour Marie-Thérèse Walter, sa compagne entre 1927 et 1935, et mère de leur fille Maya Widmaier-Picasso.

"Le jour où j'ai rencontré Marie-Thérèse, je me suis rendu compte que j'avais devant moi ce dont j'avais toujours rêvé", a confié un jour Pablo Picasso.

"La grande qualité de cette œuvre combinée à sa provenance prestigieuse suscitera sans aucun doute l'intérêt de nombreux collectionneurs internationaux présents à Paris", souligne Antoine Lebouteiller, directeur du département d'art impressionniste et moderne de Christie's.

Ce dessin sur papier a été offert par Picasso à son marchand Daniel-Henri Kahnweiler, avant de rejoindre en 1961 les collections du MoMA par un don d'Eve Clendenin, artiste peintre américaine.

Des expositions libres d'accès seront organisées chez Christie's Paris du 23 au 27 mars, et dans la matinée du jour de la vente.