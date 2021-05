le ModeMuseum d'Anvers rouvrira bientôt ses portes

Le ModeMuseum (MoMu) d’Anvers rouvrira bientôt ses portes après une fermeture de plus de trois ans due à une rénovation, a annoncé l’institution jeudi. À partir du week-end du 4 au 5 septembre, le MoMu lancera son programme de réouverture, "Mode 2021 Anvers – Mode/Engagée", qui, durant cinq mois, proposera des expositions, des projets en plein air, des promenades et d’autres activités pour faire découvrir le nouveau musée au public.

Grâce aux travaux, le MoMu dispose à présent de 800 m2 de surface supplémentaire comprenant un café, une boutique du musée, mais également une salle d’exposition permanente, inexistante jusque-là. Cela permettra au musée d’héberger la collection permanente et donc de rester ouvert à l’avenir lorsque les expositions temporaires changeront. Un auditorium avec des sièges rétractables a aussi fait son apparition pour les cours et les conférences, la bibliothèque a été agrandie et les dépôts et ateliers de restauration ont été réaménagés.

Le programme de réouverture vise non seulement à présenter le nouveau MoMu au public, mais aussi à créer un festival à l’échelle de la ville qui incite les visiteurs à découvrir et à vivre la mode d’une nouvelle manière. Ce festival devrait également confirmer la position internationale d’Anvers en tant que ville innovante et soucieuse de la mode. "Le titre "Mode/Engagée" a de nombreuses significations pour le grand public", explique Kaat Debo, directeur du MoMu. "La mode peut inspirer tout le monde, de ceux qui y sont un peu sensibilisés aux aficionados actifs. Le titre fait également référence à la durabilité et au fait d’être "conscient" de la mode, non seulement d’un point de vue écologique mais aussi concernant l’évolution rapide et la numérisation du secteur."