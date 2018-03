"Le Meneur de Cheval" de Picasso exposé au musée d'Orsay

Le Museum of Modern de New York prêtera au Musée d'Orsay à Paris "Le Meneur de Cheval" dans le cadre de l'exposition "Picasso. Bleu et rose".

L'exposition, qui ouvrira ses portes le 18 septembre 2018, sera dédiée aux périodes bleue et rose du grand maître de l'art du XXe siècle.

La toile sera présentée pour la première fois aux côtés d'un chef-d'oeuvre du musée d'Orsay, le "Cheval Blanc" de Paul Gauguin.

En effet, le musée rappelle que le peintre est une grande source d'inspiration pour Picasso au début de l'année 1906. Il ajoute que dans "Le Meneur de Cheval", il fait référence aux toiles tahitiennes de Gauguin.

"Picasso. Bleu et rose" réunira des œuvres présentées pour la première fois en France comme "La Vie".

Le Musée national Picasso-Paris accueillera à partir du 27 mars une exposition consacrée à l'une des toiles phare de Picasso, "Guernica".

"Picasso. Bleu et rose" du 18 septembre 2018 au 6 janvier 2019 au Musée d'Orsay à Paris.