Le manuscrit du "Petit Prince" exposé en France pour la première fois en 2022

Le manuscrit du "Petit Prince" d’Antoine de Saint-Exupéry, jamais montré en France, sera exposé à Paris de février à juin 2022, a annoncé mercredi le Musée des arts décoratifs (MAD). L’aviateur et écrivain avait rédigé ce conte à New York et Long Island, où il était en exil, entre juin et novembre 1942. Le manuscrit n’a pas quitté les Etats-Unis depuis : l’auteur l’avait confié à une amie, Silvia Hamilton, avant de partir combattre depuis l’Afrique du Nord au printemps 1943. Cette amie le vendit ensuite à la Morgan Library & Museum en 1968.

Cette institution privée va prêter le manuscrit au MAD, qui accueille l’exposition "À la rencontre du Petit Prince" du 17 février au 26 juin dans son aile du palais du Louvre. L’exposition comportera "plus de 600 pièces", dont des "aquarelles, esquisses et dessins – pour la plupart inédits – mais également des photographies, poèmes, coupures de journaux et extraits de correspondances", a précisé le Musée dans un communiqué. "Le Petit Prince", qui raconte les aventures sur diverses planètes d’un garçon d’apparence naïve mais philosophe, est l’un des plus grands succès de l’histoire de la littérature mondiale.