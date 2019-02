Le Ladyfest fait converger les féminismes

Les 15, 16 et 17 mars au BRASS-Centre culturel de Forest se déroule l’évènement Ladyfest qui met à l’honneur les différentes formes de féminisme.

C’est un lieu de convergence où se rassemble les différentes mouvances et initiatives féministes. Le BRASS se fait le lieu d’accueil de l’expression des féministes pour célébrer la diversité et la différences à travers leur combat et exprimer la non-représentativité des femmes dans le secteur culturel. Le centre culturel devient le réceptacle d’idées, à l’émergence de débats. Le Ladyfest a été imaginée afin aussi de se rencontrer, se raconter et se divertir en toute bienveillance.

Durant 3 jours et 3 nuit, le Ladyfest sera accessible à tous et à toutes, à prix libre pour les différents évènements. 50 intervenant.e.s, 8 spectacles, 4 concerts, 3 ateliers, 3 tables rondes, 2 conférences et 2 projections s’y dérouleront. Le but est bien-sûr d’évoquer le manque de représentation des femmes dans différents secteurs, d’évoquer les préoccupations des femmes, les combats à mener, le féminisme dans sa globalité à travers des médias divers. Qu’il s’agisse de la musique, du cinéma ou d’un débat plus direct, toutes ces antennes convergent en un même point.