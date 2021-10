Le Kikk Festival de retour à Namur du 4 au 7 novembre

Comme à l'accoutumée, le festival qui conjugue le futur au présent aura un volet dédié au grand public et un autre aux professionnels.

Le Kikk Festival , événement d'envergure internationale dédié aux cultures digitales et créatives , sera de retour à Namur du 4 au 7 novembre pour sa 10e édition. Ses organisateurs en ont dévoilé le programme complet mercredi.

Côté grand public, le Kikk in Town sera l'occasion d'admirer gratuitement quelque 40 œuvres dans toute la capitale wallonne. Le public pourra notamment assister chaque jour à une performance de l'artiste allemande Stéphanie Luening au Théâtre de Verdure. Elle y présentera "Island of Foam", une peinture éphémère et colorée réalisée à partir de mousse.

Les amateurs pourront aussi découvrir et acquérir les dernières créations d'entrepreneurs belges et internationaux au Kikk Market. Celui-ci sera installé place d'Armes, au sein du nouveau Creative Village, qui comprendra un bar et un espace de networking dédié aux professionnels.